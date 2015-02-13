Сенат США призвал Россию освободить Савченко

Сенат США (верхняя палата Конгресса) призвал Российскую Федерацию освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко и других незаконно задержанных лиц.

Как сообщает сайт Сената США, соответствующая резолюция S.Res.52 была принята в ночь на 13 февраля единогласно. Автором резолюции выступил сенатор от Демократической партии Бенджамин Кардин.

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В резолюции Сенат США осуждает правительство РФ за незаконное лишение свободы Савченко и призывает Россию освободить украинскую летчицу и других задержанных лиц. Таким образом Сенат выражает солидарность с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

Порошенко сказал, что во время переговоров был поднят вопрос об освобождении Савченко. «Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время, после окончания медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сказал Порошенко.

Сегодня, 13 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Савченко как таковой на переговорах в Минске в «нормандском формате" не обсуждался.

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Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.