Адвокат Грымчака будет просить об изменении ему меры пресечения из-за переквалификации подозрения

Она еще не знает, в какой суд будет обращаться — Соломенский райсуд Киева или антикоррупционный.

Адвокат бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Татьяна Матяш намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения ее подзащитному в связи с переквалификацией ему подозрения.

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН.

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Матяш отметила, что, в связи с переквалификацией подозрения, намерен обратиться в суд об изменении меры пресечения для Грымчака с содержания под стражей на другую, не связанную с арестом.

Она еще не знает, в какой суд будет обращаться — Соломенский районный суд Киева или антикоррупционный. Она отметила, что, как только получит официальный документ о переквалификации, на всякий случай обратится с соответствующим ходатайством в оба этих суда.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. «Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами в особо крупном размере», - пояснили в НАБУ.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.