Суд арестовал Грымчака с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривень

Судья в постановлении изменила полное имя Грымчака и неверно указала его место рождения.

Деснянский районный суд Чернигова назначил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла судья Наталья Лямзина.

В постановлении отмечается, что Грымчак обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может выехать за границу или на временно оккупированные территории, имеет связи в правоохранительных органах, а его жена является двоюродной сестрой другого подозреваемого по делу, Игоря Овдиенко, - поэтому есть основания считать, что Грымчак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей.

Относительно размера залога судья отметила, что достаточной мерой сдерживания для Грымчака будет 6 млн грн. Прокуроры ходатайствовали о залоге в 12,5 млн грн.

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В случае внесения залога Грымчак обязан воздержаться от общения с Овдиенко, свидетелями, носить электронный браслет, и не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, являться по требованию следователя, прокурора, суда, и сдать паспорта.

После того, как судья закончила зачитывать решение, адвокат Грымчака Татьяна Матяш отметила, что в постановлении указано иное, чем у Грымчака, отчество - Михайлович, в то время как он Николаевич.

Также адвокат отметила, что в постановлении местом рождения Грымчака указан город Днепр, тогда как он родился в Донецке.

Адвокат потребовала, чтобы Грымчака выпустили из-под стражи, поскольку в постановлении речь идет не о нем, а о другом человеке.

Судья заявила, что это техническая ошибка и она ее исправит. В ответ адвокат заявила, что для этого нужно отдельное заседание. Судья из зала ушла, а Грымчака охраняет конвой.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника во время получения 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.