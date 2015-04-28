Экс-нардеп Ельяшкевич надеется на пересмотр "дела Гонгадзе"

Об этом он сообщил во время круглого стола в УНИАН на тему: «Будут ли наказаны убийцы украинских журналистов?».

«Я думаю, что мы все-таки добьемся нового судебного рассмотрения дела об убийстве Гонгадзе и покушении на жизнь Алексея Подольского, а требования апелляции Подольского - это новое судебное рассмотрение для того, чтобы в суд были вызваны экс-президент Украины Леонид Кучма, бывший руководитель его администрации Владимир Литвин и другие фигуранты», - сообщил он.

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«Позиция Алексея Подольского вместе с давлением международных организаций, в частности Хельсинкской комиссии Конгресса США, приведет всех фигурантов на скамью подсудимых», - считает Ельяшкевич.

«Это займет достаточно длительное время. Чем скорее это случится - это будет лучше для всего общества», - отметил он.

По мнению Ельяшкевича, «безнаказанность украинских президентов за все годы независимости приводит к тому, что политики, чувствуя свою полную безответственность, принимают решения, из-за которых гибнут люди».

В свою очередь, редактор отдела политики газеты «День» Иван Капсамун считает, что «есть преступления, аккумулирующие причины той системы, которая была создана главным образом еще в 90-х годах, которая существует и сегодня, определенным образом мимикрируя и меняя лица».

«Если мы поставим юридическую точку в отношении, в частности дела Гонгадзе, что касается заказчиков, тогда мы уже можем говорить о том, что возможно в дальнейшем мы сможем определенным образом предотвратить убийства, и это касается не только журналистов, а и политиков в том числе», - убежден он.

Заместитель главного редактора портала «Телекритика» Светлана Остапа отметила, что профессия журналиста никогда не была безопасной, особенно это касается тех журналистов, которые работают в горячих точках или тех, кто проводит журналистские расследования.

«Очень часто эти журналистские расследования даже в мирных странах заканчиваются или избиением журналистов, или запугиванием, а иногда и смертью. Если взять последнюю статистику, которая обнародована в Украине за первый квартал этого года, то в соответствии с предоставленной Генпрокуратурой информации, в Украине зафиксировано и зарегистрировано 24 уголовных правонарушения, предусмотренные статьей 171 УК Украины за препятствование профессиональной журналистской деятельности. За три месяца этого года 40 журналистов пострадали от преступлений. Тенденция такой опасности журналистской деятельности сохраняется последние несколько лет», - добавила она.

Журналист, основатель сайта «Украина криминальная», шеф-редактор интернет-издания «Тема» Олег Ельцов отметил, что «мы должны констатировать, что журналисты погибают, но я думаю, что мы тем самым унижаем свою профессию, когда каждое преступление против журналиста называем преступлением за его профессиональную деятельность. Я думаю, что большинство преступлений против журналистов не связаны с их профессиональной деятельностью».