В понедельник суд вернется к делу об убийстве Гонгадзе

В резонансном убийстве Пукач признался. Главное, что так и не пояснил, почему, по каким причинам или по чьему приказу, передает ТСН.

Именно на этом этапе следствие затормозило.

Обратить персонально внимание на это громкое расследование призвал президента Петра Порошенко американский конгрессмен Стив Коэн. Это уже третье письмо от конгрессменов США к руководителям украинского государства с просьбой наконец найти настоящих виновных в преступлениях.

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Дело Гонгадзе стало тестом для любой украинской власти. Бывшие президенты его не прошли. Под силу ли нынешнему распутать самое громкое преступление новейшей Украины?

Самое громкое заказное убийство в истории современной Украины - дело Георгия Гонгадзе - за 15 лет совсем не прояснилась.

Покушения на журналиста Алексея Подольского и тогдашнего нардепа Александра Ельяшкевича - из этой же обоймы. Ельяшкевич и Подольский, которым повезло выжить после покушений, убеждены, что в их делах, как и в деле Георгия Гонгадзе, - общий заказчик. И хотят верить, что у нынешней власти не будет желания свернуть расследование и выгородить виновных.