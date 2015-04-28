МИД: В течение суток в Непал отправится самолет для эвакуации украинцев

Украина в течение суток направит военно-транспортный самолет для эвакуации граждан Украины из Непала, где произошло мощное землетрясение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей Сибига.

“Президентом Украины было принято решение направить туда военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны Украины”, - сказал он.

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В то же время Сибига отметил, что на сегодняшний день есть несколько десятков украинцев, которые отказываются покидать территорию Непала.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему именно эти граждане Украины отказываются покидать Непал, Сибига отметил, что, “наверное, исходя из мировоззрения”.

В свою очередь и.о. председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк отметил, что самолет Минобороны фактически готов к вылету, только нужно разрешение аэропорта в Катманду на посадку.

“Пока Катманду фактически не дает разрешения на посадку, только несколько бортов смогли осуществить там посадку за последние двое суток. И на сегодняшний день главный вопрос - это получить разрешение на посадку”, - сказал Шкиряк.

Сибига в свою очередь сообщил, что на место выезжает группа консулов, которая будет формировать списки лиц, которые желают вернуться. Он отметил, что на сегодняшний день около 50 человек подтвердили намерение вернуться на Родину. “Все желающие будут взяты на борт, борт предусматривает возможность принять 220 человек”, - сказал Сибига.

Он также отметил, что четкую цифру, сколько именно планируется эвакуировать украинцев, назвать не может, поскольку эта цифра постоянно меняется в зависимости от развития ситуации на месте.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров безотлагательно организовать эвакуацию с территории Непала, где произошло мощное землетрясение, всех граждан Украины.

По последним данным МИД, в Непале находятся 188 украинцев, из них 61 не выходит на связь.