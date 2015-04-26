В Непале произошло новое мощное землетрясение
11:26, 26 апреля 2015Мир
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Эпицентр толчков находился примерно в 65 км от города Катманду, столицы Непала.
REUTERS
В Непале произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,7.
Как передае Газета.ru, об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр толчков находился примерно в 65 км от города Катманду, столицы Непала.
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Накануне в Непале произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9, жертвами которого стали более 2 тыс. человек.
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