В Непале произошло новое мощное землетрясение

11:26, 26 апреля 2015
Мир
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Эпицентр толчков находился примерно в 65 км от города Катманду, столицы Непала.

REUTERS

В Непале произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,7.

Как передае Газета.ru, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находился примерно в 65 км от города Катманду, столицы Непала.

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Накануне в Непале произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9, жертвами которого стали более 2 тыс. человек.

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