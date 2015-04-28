Уполномоченный правительства Германии предостерег власти Украины от надежд на быстрое вступление в ЕС

Об этом он сказал в интервью немецкой радиостанции WDR 5, сообщает DW.DE. По словам Гернота Эрлера, "надежды Украины идут в том направлении, которое является нереалистичным". Зато Украина, по его словам, должна воспользоваться соглашением об ассоциации с ЕС и проводить реформы, не оглядываясь на отдаленную перспективу членства в ЕС.

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Гернот Эрлер отметил, что в настоящее время невозможно воплотить ожидания и требования со стороны украинского президента Петра Порошенко. Речь идет о перспективе членства Украины в ЕС, введении безвизового режима и размещении европейских миротворческих сил на Донбассе. Несмотря на такие требования со стороны Киева, Гернот Эрлер отметил: "Что касается изменений в Украине, политики реформ - Петр Порошенко имеет не много о чем отчитаться в этом плане".

Украина могла бы, по мнению Гернота Эрлера, использовать время до вступления в силу соглашения о создании зоны свободной торговлис ЕС, запланированное на 1 января 2016 года, в частности, для выяснения и преодоления претензий по этому поводу со стороны России, пояснил уполномоченный немецкого правительства.