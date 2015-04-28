В Раде планируют до июня создать Национальное агентство по евроинтеграции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БПП».

Также, по убеждению Луценко, ВР до июня обязана начать конституционные изменения по децентрализации и судебной реформе; проголосовать пакет реформы силовых структур; завершить реформу государственного управления; радикально обновить налоговое законодательство, а также принять новый закон о выборах.

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«Уверен, что парламентская коалиция способна и дальше голосовать за реформы вместе. Да, между фракциями искрит в ходе дискуссий. Да, олигархи пытаются вбить клин между нами. Но пока все зарубежные и отечественные эксперты указывают на парламент как на наиболее результативный двигатель реформ», - заявил Луценко.