В Раде планируют до июня создать Национальное агентство по евроинтеграции
Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявляет, что Верховная Рада должна до июня создать Национальное агентство по вопросам евроинтеграции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БПП».
Также, по убеждению Луценко, ВР до июня обязана начать конституционные изменения по децентрализации и судебной реформе; проголосовать пакет реформы силовых структур; завершить реформу государственного управления; радикально обновить налоговое законодательство, а также принять новый закон о выборах.
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«Уверен, что парламентская коалиция способна и дальше голосовать за реформы вместе. Да, между фракциями искрит в ходе дискуссий. Да, олигархи пытаются вбить клин между нами. Но пока все зарубежные и отечественные эксперты указывают на парламент как на наиболее результативный двигатель реформ», - заявил Луценко.