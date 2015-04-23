Коалиция не договорилась по кадровым вопросам, их сняли с рассмотрения ВР - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в комментарии журналистам.

По его словам, на сегодняшний день нет в повестке дня кадровых вопросов, потому что “их сняли”.

“Что касается причин, почему сняли, потому что нет согласованной позиции фракций коалиции”, - сказал депутат.

Ляшко при этом подчеркнул, что кадровые вопросы, которые относятся к компетенции Верховной Рады, должны были быть решены уже давно.

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит законопроекты о военной милиции и госзаказе (прямая трансляция)

“Можете ли вы представить себе Януковича, который бы пришел к власти, и через год после того, как Янукович стал президентом, сидели бы назначенные до него кадры? Безусловно, нет. А у нас вот такая очень демократическая коалиция, которая взяла на себя ответственность за судьбу страны, выполняют эту программу коалиции кадры Януковича”, - заявил Ляшко.

как можно скорее изменить состав ЦИК, руководителей Счетной палаты, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, уполномоченного по правам человека и ряд других должностных лиц, которые назначаются Верховной Радой.