Представительство ЕС: война и оккупация - не препятствие для отмены визового режима

Как сообщает "ЕвроПравда", об этом заявил руководитель политического отдела Представительства ЕС в Украине Ханнес Шрайбер во время круглого стола, посвященного отмене визового режима.

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"Часто спрашивают, может ли иметь место визовая либерализация для граждан Украины в ситуации, когда идет война и пока Крым оккупирован... Но есть примеры (похожих решений) в Европе", - заявил он.

Ханнес Шрайбер напомнил, что в течение десятилетий после вторжения турецких войск, Северный Кипр находится вне контроля центральной власти. Тем не менее, ЕС позволяет свободно путешествовать жителям оккупированной территории.

"Часть Кипра оккупирована в течение десятилетий, но киприоты с Северного Кипра, которые имеют кипрские паспорта, могут путешествовать по Европе", - подчеркнул он.

В то же время представитель Евросоюза подчеркнул, что это не означает автоматического согласия ЕС на отмену виз, напомнив об обязательствах Украины по выполнению плана действий визовой либерализации.

"Мы (представители ЕС) не можем закрыть глаза на все лишь потому, что мы очень любим Украину. План действий визовой либерализации - это техническое задание. Его нужно выполнить, чтобы двигаться дальше (к отмене виз)", - пояснил дипломат.