Экс-министр Александр Клименко подтвердил смерть брата

"25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв за душу новопреставленного раба Божия Антония. Вечная ему память", - написал бывший министр доходов и сборов на своей странице в соцсети Facebook.

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25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв о душе новопреставленного раба Божьего Антония. Вечная ему память Posted by Александр Клименко on 27 апреля 2015 г.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что утром сразу несколько интернет-изданий написали, что родной брат соратника Януковича, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, Антон утонул во время дайвинга.