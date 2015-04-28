Экс-министр Александр Клименко подтвердил смерть брата
10:45, 28 апреля 2015Политика
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Обстоятельства гибели брата Клименко не прокомментировал.
СМИ сообщали, что Антон Клименко погиб во время дайвинга / razom.org.ua
"25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв за душу новопреставленного раба Божия Антония. Вечная ему память", - написал бывший министр доходов и сборов на своей странице в соцсети Facebook.
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25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв о душе новопреставленного раба Божьего Антония. Вечная ему памятьPosted by Александр Клименко on 27 апреля 2015 г.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что утром сразу несколько интернет-изданий написали, что родной брат соратника Януковича, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, Антон утонул во время дайвинга.
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