Брат беглеца Клименко погиб в Египте, неудачно прыгнув в бассейн – источник

Об этом сообщает ТСН.

Утром сразу несколько интернет-изданий написали, что родной брат соратника Януковича, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, Антон утонул во время дайвинга в России. Впрочем, точное место происшествия никто не указал.

По сообщению собственных источников ТСН из окружения министра-беглеца, его брат погиб в Египте. Бизнесмен неудачно прыгнул в бассейн рядом с собственным номером, поскользнулся и ударился головой.

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Официальной информации о гибели Антона Клименко, который вместе с братом бежал в Россию, нет. По предварительной информации, его похоронят завтра в Донецке.

Напомним, ранее Янукович-младший погиб на озере Байкал в России, провалившись в микроавтобусе под лед. Его похоронили в Севастополе 23 марта на территории Свято-Никольского храма. На похороны приезжал экс-президент Украины Виктор Янукович, его супруга Людмила, Александр Янукович, жена погибшего Ольга с 5-летним сыном Ильей.