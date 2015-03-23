В Партии регионов официально подтвердили гибель Януковича-младшего

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

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"20 марта трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, одного из самых молодых представителей депутатского корпуса в Верховной Раде V-VII созывов Виктора Викторовича Януковича. В момент гибелиему было всего 33 года", - говорится в сообщении.