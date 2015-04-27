Интерпол не объявляет в розыск некоторых украинских чиновников из-за "политических мотивов" - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук.

Он отметил, что на сегодня по обращению Генеральной прокуратуры Интерпол объявил в розыск 12 бывших высокопоставленных чиновников. Однако некоторые лица так и не были объявлены в розыск, поскольку в Интерполе считают, что их преследование в Украине имеет политические мотивы, сказал Столярчук.

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"В частности, отказали в розыске в отношении Андрея Клюева, объяснив, что есть политические мотивы. Мы не соглашаемся с этим и настаиваем на розыске. Политическое преследование категорически не подтверждается материалами открытых уголовных производств", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Также он сказал, что в ГПУ сейчас работают над тем, чтобы выдвинуть обвинения лицам, которые в санкционном списке ЕС, но в отношении них не возбуждено никаких производств в Украине.

В частности, речь идет о Елене Лукаш, Викторе Януковиче-младшем, Дмитрии Табачнике, Сергее Клюеве. "Мы как раз работаем над этим каждый день. Мы знаем, что истекает срок (санкций - УНИАН), это для нас вопрос номер один. И при наличии аргументированных доказательств, это будет сделано бесспорно", - заявил заместитель генпрокурора.

Кроме того, Столярчук отметил, что в рамках конкретных уголовных производств исследуются действия следователей прокуратуры, которые в свое время некачественно выполнили работу относительно расследования дел против бывших высокопоставленных чиновников: "Все эти вещи исследуются в рамках конкретных уголовных производств, в частности исследуются действия тех людей, которые недобросовестно проявили себя как следователи в конкретных процессах".

Как сообщал УНИАН, в начале марта Европейский Союз продлил на год санкции для 14 экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича, до 6 июня - для четверых.

В списке о продлении санкций отсутствуют имена бывших советников Януковича Портнова и Калинина, экс-председателя СБУ Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.

До июня санкции продлены для Лукаш, Виктора Януковича-младшего (который погиб на Байкале), Сергея Клюева и Табачника.

На год санкции продлены для экс-президента Януковича, его сына Александра, экс-премьер-министра Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главы президентской администрации Андрея Клюева, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, бизнесмена Юрия Иванющенко, экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-председателя СБУ Александра Клименко, экс-вице-премьера Сергея Арбузова.