Табачнику, Клюеву, Лукаш и Януковичу-младшему не предъявляли никаких подозрений - заместитель Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции “Поиск и управление арестованными и конфискованными активами в Украине и мире” заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько.

По словам Касько, 14 лицам по санкционному давлению Евросоюза Генеральной прокуратурой Украины объявлены подозрения за хищение и присвоение государственного имущества.

В то же время, он подчеркнул, что в отношении четырех бывших чиновников никаких подозрений не предъявлено: “Никаких подозрений в отношении четырех человек из санкционного списка не предъявлено. А именно : Елене Лукаш, Виктору Януковичу-младшему, Дмитрию Табачнику и Клюеву”.

Касько заявил, что санкции Евросоюза имеют скорее политический, а не юридический характер. “Отсутствие подозрений в хищении государственного имущества стало причиной приостановления санкций в отношении Калинина (экс-советник Виктора Януковича Игорь Калинин - УНИАН), Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко - УНИАН), Алексея Азарова. Также не продлили санкции в отношении Андрея Портнова, несмотря на то, что объявленное ему подозрение было обоснованным. Это говорит о том, что санкции политические, а не юридические. Продление или снятие санкций зависит не от юридических моментов, а от того, каким образом проведены переговоры между странами ЕС”, - сказал он.

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По словам Касько, несмотря на то, что закон позволяет проводить заочный суд, на сегодняшний день нет ни одного уголовного производства в отношении бывших должностных лиц, бежавших за пределы Украины. “Нет ни одного производства, которое было бы направлено в суд, в рамках института заочного суда”, - сказал Касько.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Европейский Союз продлил на год санкции для 14 экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича, до 6 июня - для четырех.

В списке о продлении санкций отсутствуют имена бывших советников Януковича Портнова и Калинина, экс-председателя СБУ Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова - Алексея.

До июня санкции продлены для Лукаш, Виктора Януковича-младшего (который погиб на Байкале), Сергея Клюева и Табачника.

На год санкции продлены для экс-президента Януковича, его сына Александра, экс-премьер-министра Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главы президентской администрации Андрея Клюева, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, бизнесмена Юрия Иванющенко, экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-председателя СБУ Александра Клименко, экс-вице-премьера Сергея Арбузова.