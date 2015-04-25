Норвегия расширила черный список россиян и боевиков "ДНР" и "ЛНР" для заморозки их счетов

Норвегия вслед за Евросоюзом приняла расширенный черный список для РФ и Украины, в который были внесены 19 физических и 9 юридических лиц.

Как передает ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении МИД королевства.

"Принятые изменения касаются списка лиц, чьи зарубежные счета должны быть заморожены в соответствии с последними решениями ЕС", - отмечается в документе.

Королевство последовательно присоединялось ко всем пакетам санкций Евросоюза, хотя скандинавское государство и не является его членом. Черный список Норвегии аналогичен принятому ЕС. Внесенные изменения соответствуют тем, о которых ЕС объявил 16 февраля.

Читайте такжеМИД: санкции Евросоюза против России 19 июня могут быть усиленыВ новую редакцию списка включены 5 россиян: замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов.

Кроме того, в список внесены имена 14 представителей руководства так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также их лидеров. Всем им запрещен въезд на территорию Норвегии, их активы в норвежских банках в случае обнаружения должны быть заблокированы