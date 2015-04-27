Допросы Симоненко будут продолжаться, потому что "к нему много вопросов" - СБУ

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала: «Главное следственное управление Службы безопасности Украины сегодня продолжило допрашивать лидера коммунистов Петра Симоненко. Как и обещала СБУ, допросы Симоненко будут продолжаться, поскольку у нас к нему много вопросов».

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По словам Гитлянской, «коммунисты подозреваются во многих противоправных действиях, в том числе имеются обоснованные подозрения об их участии в совершении терактов в Одессе и других регионах страны. Кроме того, следователи допросят Симоненко по поводу его публичных выступлений и интервью СМИ в начале апреля».

Как отметила пресс-секретарь СБУ, «нас интересуют комментарии лидера коммунистов в связи с принятием Верховной Радой Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

«Симоненко должен объяснить, что он имел в виду, когда высказался за изменение границ территории Украины путем денонсации пакта Молотова - Риббентропа. Проверяется также ряд других его высказываний, суждений, утверждений относительно принятия этого закона», - сообщила Гитлянская.

Она заметила: «Слова лидера КПУ подтверждают главное подозрение - антиукраинскую деятельность коммунистов и попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Последние действия сторонников марксизма-ленинизма в Днепропетровске также говорят об обоснованности подозрений СБУ».

По словам Гитлянской, СБУ активно продолжает разоблачать сепаратистские движения, к которым причастны в том числе коммунисты. «Так, в Днепропетровской области СБУ разоблачила еще одну сепаратистско-коммунистическую сеть, опасность которой заключалась в том, что она искусственно навязывала антиукраинскую пропаганду и инспирировала сепаратистские проявления в регионе. Сеть координировалась бывшими руководителями областной коммунистической организации, которые бежали на оккупированную территорию т.н. «ЛНР». Там они стали самопровозглашенными «депутатами парламента Новороссии» и теперь пытаются оттуда через приспешников расшатывать ситуацию в регионе».

«В Днепропетровской области сотрудники СБУ провели обыски у пятерых их «подчиненных» - местных коммунистов, причастных к активной пропаганде сепаратизма. Они распространяли провокационные призывы, пытались создать ряд однотипных фейковых структур. Под видом «общественных движений» эти «однодневки» должны были подстрекать к псевдопротестным акциям, распространять листовки. В ходе обысков изъята компьютерная техника и флеш-накопители с материалами сепаратистского содержания, печатные материалы, документация, свидетельствующую о противоправной деятельности этих лиц», - сообщила пресс-секретарь СБУ.