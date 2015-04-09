Симоненко грозит еще один допрос в СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Одним допросом, очевидно, дело не ограничится. Сейчас продолжаются следственные действия. Мы не можем разглашать всех деталей, но хочу сказать, что главным для нас сегодня является то, что мы увидели разветвленную сеть коммунистов, которая действовала, в частности, в Одесской области и подозревается в совершении террористических актов. Именно в связи с этим необходимо будет допросить людей, взять показания и также допросить лидера коммунистов. То есть, дело на этом не закончено», - сказал Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля СБУ вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве.

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После своего почти 11-часового допроса в Главном следственном управлении СБУ в Киеве Симоненко заявил, что находился в СБУ в качестве свидетеля и никаких претензий ему не выдвигалось.

Вчера, 8 апреля, Лубкивский заявил, что СБУ проверяет причастность Компартии к совершению ряда терактов, в частности в Одессе.

"У нас есть претензии к Симоненко. Более того, мы проверяем информацию о причастности Коммунистической партии к совершению терактов, в том числе и в Одессе", - сказал он.

"Коммунисты продолжают совершать преступления против собственного народа. И мы доведем эти дела до конца", - сказал Лубкивский.