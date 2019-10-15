Зеленский подписал закон о праве НАБУ и ГБР на "прослушку"

Соответствующий закон отменил часть так называемых "поправок Лозового".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, которым Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) предоставлено разрешение самостоятельно осуществлять «прослушку».

Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеГБР и НАБУ будут прослушивать депутатов без разрешения парламента – решение РадыСообщается, что 9 октября закон был направлен на подпись президенту, а сегодня возвращен с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» (№ 1009). Его поддержали 330 народных депутатов. На сегодня негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины.

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил на заседании парламента, что данный закон, «по сути, отменяет часть «поправок Лозового», нарушающие права человека, которые ограничивают возможности органов досудебного расследования должным образом и качественно осуществлять досудебное расследование».

По словам Монастырского, отменяются все предложения об изменениях в статью 219 Уголовного процессуального кодекса о сроках досудебного расследования, и она остается в действующей редакции, которая предусматривает, что все фактовые производства имеют четко определенный срок для расследования.

Как сказал Монастырский, законом предусмотрено продление сроков предварительного расследования после объявления подозрения.

Законом установлено, что отмена незаконных и необоснованных постановлений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время парламент не поддержал отмену возможности обжаловать уведомление о подозрении.

Законом определено, что к работникам НАБУ относятся лица, которые являются гласными и негласными штатными работниками из числа лиц начальствующего состава, государственных служащих и других работников, работающих по трудовым договорам в НАБУ. При этом негласными штатными работниками бюро могут быть детективы, старшие детективы и работники других подразделений НАБУ.

Для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников директор НАБУ с учетом требований закона «О государственной тайне» образует отдельную конкурсную комиссию из числа работников бюро, имеющих допуск к государственной тайне, и каким директор бюро предоставил соответствующий доступ к информации о кандидатах на такие должности.