В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта о задержании и обыске нардепов

После вступления закона в силу не потребуется разрешение парламента на задержание или обыск у народного избранника. Это будет происходить с согласия и подписью генерального прокурора.

Неприкосновенность депутатов в Украине утратит силу 1 января 2020 года, а до тех пор нужно урегулировать механизм их привлечения к уголовной ответственности.

Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает «Обозреватель». Она утверждает, что ее фракция уже подготовила законопроект, который утвердит процедуру задержания и обыска парламентариев.

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Кравчук напомнила, что Рада приняла законопроект №1009 об отмене так называемых «правок Лозового». Документ регулирует следственные действия в отношении народных избранников.

"Самое важное обновление – суды больше не будут иметь отношения к направлению на экспертизу, это будет решать следователь, прокурор. Именно это тормозило следственные действия. Также законопроект №1009 вводит возможность прослушивания со стороны ГБР и НАБУ", – отметила она.

Представительница "Слуги народа" также сообщила, что она с коллегами зарегистрировала отдельный законопроект, который регламентирует и вносит изменения в различные законы относительно деятельности парламентариев.

"Неприкосновенность мы сняли, еще раз хочу подчеркнуть. Она утратит силу 1 января 2020 года. Теперь мы регулируем, как народный депутат может быть привлечен к ответственности. В частности, зарегистрирован законопроект подписали почти 50 человек из "Слуги народа". Намерения его принять – более чем серьезные. Думаю, в течение месяца это случится, когда мы пройдем все стадии – через комитет, первое и второе чтение", – рассказала Кравчук.

По ее словам, после вступления закона в силу не потребуется разрешение парламента на задержание или обыск у народного избранника. Это будет происходить с согласия и подписью генерального прокурора.

"Важно, чтобы в разные законы – о статусе нардепа и другие в этой сфере – была четко прописана процедура. Это мы и сделали", – добавила депутат.