В Кабмине спрогнозировали, когда Украина сможет отвечать критериям для вступления в ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что речь идет еще не о самом членстве, а о готовности Украины вести переговоры о вступлении.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что Кабинет министров намерен достичь за пять лет соответствия Украины критериям вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на брифинге.

"По состоянию на сегодня, проведя полтора месяца в правительстве, я могу сказать, что вижу очень серьезную настроенность правительства двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул вице-премьер.

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Он заявил, что в программе деятельности правительства Украина на себя берет определенные обязательства. "Мы должны ставить себе большие амбициозные цели, и мы их поставили: достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе и в Союзе. Это еще не членство, потому что есть еще собственно политические составляющие переговорного процесса и собственное решение самых Европейского Союза и НАТО нас принять", - заявил Кулеба.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство системно работает, чтобы двигаться по этому пути.

Напомним, ранее Кулеба выразил убеждение, что ЕС неизбежно примет решение о членстве Украины в блоке, и рассказал, как это случится.