Вице-премьер убежден, что ЕС сам предложит членство Украине

По его словам, чтобы ЕС согласился на вступление Украины, нужно стать для блока "своими".

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба убежден, что ЕС неизбежно примет решение о членстве Украины в блоке, и рассказал, как это случится.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

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Кулеба подчеркнул, что сегодня Украина имеет беспрецедентное по глубине Соглашение об ассоциации с ЕС, однако на этом не остановится.

"Мы идем к членству в ЕС, даже если сам Евросоюз еще над этим и не задумывается", - сказал он, подчеркнув, что Украина отвергает любые альтернативные идеи членству в ЕС.

По его словам, чтобы ЕС согласился на вступление Украины, нужно стать для блока "своими".

"Для этого надо самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (России. - ЕП), прекратить бросаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания нужно прекратить ", - сказал вице-премьер.

По состоянию на сейчас Кулеба не допускает, что ЕС в официальных документах пропишет перспективу членства Украины в блоке, однако убежден, что это непременно случится.

"Но я вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего ЕС будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - отметил вице-премьер.