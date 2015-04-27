Боевики вчера 17 раз обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем – штаб обороны города

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«За вчерашний день противник произвел 17 обстрелов украинских позиций в н.п. Широкино. По данным наблюдательной миссии ОБСЕ - такое количество обстрелов является «рекордным» за последние 2 месяца. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет», - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, самый интенсивный обстрел продолжался около 6 часов с 14.10 до 20.00 и производился из всего арсенала оружия, которым владеет противник: САУ, танки, минометы 82 мм и 120 мм, пулеметы, автоматы. В целом обстрелы позиций велись до 23.55.

«В общем, за день противник применил следующие виды вооружения: САУ – 4 раза; минометы 82 и 120 мм – 3 раза; танк – 2 раза; зенитная установка ЗУ-23 – 1 раз; стрелковое вооружение – 7 раз», - сообщает штаб обороны Мариуполя.

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Несмотря на интенсивность обстрелов и плотность огня, подразделения, находящиеся в н.п. Широкино, работали в штатном режиме, резервные силы не привлекались. Противник получал достойный ответ, подчеркивается в сообщении.

За вчерашний день незаконные вооруженные формирования 7 раз запрашивали режим прекращения огня и сами же его нарушали, как и во все предыдущие дни, добавили в штабе.

«Помимо обстрелов противник продолжает проводить воздушную разведку. Вчера вечером зафиксированы пролеты 6 БПЛА над следующими населенными пунктами: Гранитное, Победа, Орловское, Бердянское и Мариуполь», - сообщают в штабе.

Также отмечается, что сегодня около 4.00 противник произвел несколько выстрелов из гранатомета по позициям бойцов АТО в Широкино. Пострадавших нет.

Кроме этого, сегодня уже зафиксированы пролеты 5 БПЛА противника, как на передовой, так и в тылу украинских подразделений.