Вчера вечером боевики 23 раза обстреляли позиции украинских войск - пресс-центр АТО
Вечером 26 апреля ситуация в зоне проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.
С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 23 раза обстреляли позиции украинских войск, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
В одном случае террористы вновь попали в направлении населенного пункта.
На Донетчине бандформирования трижды обстреляли из миномета калибра 120 миллиметров силы АТО в районе Песков, дважды - вблизи Авдеевки. Также по позициям в районе Авдеевки враг дважды применял артиллерию калибра 122 мм.
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Из такой же артиллерийской системы боевики один раз открывали огонь в районе Широкино.
Обстрелы из миномета калибра 82 мм, пулеметов и стрелкового оружия также были подвергнуты украинские позиции неподалеку населенных пунктов Зайцево и Опытное.
В Луганской области российско-террористические войска 5 раз вели огонь по опорному пункту украинских войск неподалеку Счастья, в том числе трижды из зенитной установки и дважды из автоматических гранатометов.
Также обстрелу из автоматического гранатомета были подвергнуты украинские позиции близ села Сокольники.
Кроме того, террористы вновь обстреляли мирных граждан. В 22.05 хаотично выпущенные из зенитной установки ЗУ-23-2 снаряды полетели в сторону Счастья.
Также в указанный период противник активно вел воздушную разведку. На Донетчине и Луганщине украинские подразделения зафиксировали пролеты 11 беспилотных летательных аппаратов, в основном - с 21.00 по 22.00.
Напомним, вчера боевики обстреляли Троицкое в Луганской области.