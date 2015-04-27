Вчера вечером боевики 23 раза обстреляли позиции украинских войск - пресс-центр АТО

С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 23 раза обстреляли позиции украинских войск, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В одном случае террористы вновь попали в направлении населенного пункта.

На Донетчине бандформирования трижды обстреляли из миномета калибра 120 миллиметров силы АТО в районе Песков, дважды - вблизи Авдеевки. Также по позициям в районе Авдеевки враг дважды применял артиллерию калибра 122 мм.

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Из такой же артиллерийской системы боевики один раз открывали огонь в районе Широкино.

Обстрелы из миномета калибра 82 мм, пулеметов и стрелкового оружия также были подвергнуты украинские позиции неподалеку населенных пунктов Зайцево и Опытное.

В Луганской области российско-террористические войска 5 раз вели огонь по опорному пункту украинских войск неподалеку Счастья, в том числе трижды из зенитной установки и дважды из автоматических гранатометов.

Также обстрелу из автоматического гранатомета были подвергнуты украинские позиции близ села Сокольники.

Кроме того, террористы вновь обстреляли мирных граждан. В 22.05 хаотично выпущенные из зенитной установки ЗУ-23-2 снаряды полетели в сторону Счастья.

Также в указанный период противник активно вел воздушную разведку. На Донетчине и Луганщине украинские подразделения зафиксировали пролеты 11 беспилотных летательных аппаратов, в основном - с 21.00 по 22.00.

Напомним, вчера боевики обстреляли Троицкое в Луганской области.