Пристайко: "нормандская встреча" в ноябре – последний шанс "Минского процесса"

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 14 октября в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

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"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

"Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

Ранее Пристайко сообщил, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали итоговый документ "нормандской встречи.

Напомним, как сообщал УНИАН, во время "пресс-марафона" 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.

В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.