Президент отмечает, что дата будет определена на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ноябре.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона.

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"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе", - сказал президент.

Он добавил, что надеется на проведение переговоров в ноябре. "Я думаю, что дата будет в этом году - я думаю, что в ноябре", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 октября, Зеленский сказал, что Франция, Германия и Украина предлагали провести встречу в "нормандском формате" 16 сентября, однако российская сторона эту дату не подтвердила и не согласовала, заявив, что предложенная дата "у них занята".

По словам президента, в ближайшие дни Германия и Франция обсудят дату проведения саммита "нормандской четверки" и предложат ее России.

Зеленский также отметил, что Украину устраивает любая дата проведения переговоров "нормандской четверки".