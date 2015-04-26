Попытки дестабилизировать ситуацию и развалить коалицию повторяют сценарий 2005 года - премьер
22:47, 26 апреля 2015Политика
3972
Попытки дестабилизировать ситуацию в Украине и развалить коалицию повторяют сценарий 2005 года.
Попытки дестабилизировать ситуацию и развалить коалицию повторяют сценарий 2005 года / Фото УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью «5 каналу» в воскресенье.
«Демократическим силам «надо успокоиться и осознать политическую ответственность перед страной и украинцами, которые хорошо помнят, чем это закончилось 10 лет назад», - подчеркнул он.
Читайте такжеЯценюк: Нам нужно оборонительное оружие для защиты не только своих границ, но и целостности Европы
«Мы с президентом не позволим, чтобы этот сценарий повторился», - заверил Яценюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter