Попытки дестабилизировать ситуацию и развалить коалицию повторяют сценарий 2005 года - премьер



Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью «5 каналу» в воскресенье.

«Демократическим силам «надо успокоиться и осознать политическую ответственность перед страной и украинцами, которые хорошо помнят, чем это закончилось 10 лет назад», - подчеркнул он.

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«Мы с президентом не позволим, чтобы этот сценарий повторился», - заверил Яценюк