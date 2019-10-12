"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич едва не "нарвался" в эфире, назвав участников войны "гастролерами" (видео)

Шуфрич похвастался, что был в АТО "точно больше", чем Михальчишин, уточнив, что ездил туда "14 раз".

Нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич едва не «нарвался» в эфире на экс-депутата Верховной Рады от «Свободы» Юрия Михальчишина, назвав «гастролерами» добровольцев и ветеранов АТО, которые прибыли в Золотое с целью не допустить разведение войск в населенном пункте.

Скандал между Шуфричем и Михальчишиным состоялся в прямом эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

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«Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они пять лет стоят на линии разграничения. Пять лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры...» - сказал Шуфрич, которого резко парировал Михальчишин.

«Какие гастролеры? Это офицеры Нацгвардии, которые были под Иловайском и Марьинкой. Нестор, сейчас получишь! Я тебе говорю. Это офицеры Нацгвардии с орденами за мужество. Какие гастролеры? Я прошу, чтобы о вопросе войны и мира говорили те, кто воевал, а не рассказывает о гастролерах", - заявил Михальчишин.

В ответ на это Шуфрич заверил, чтобы был на войне дольше, чем Михальчишин.

«Я, кстати, там был точно больше, чем ты!» - заикнулся Шуфрич.

«Да ладно! Сколько ты там был?» - спросил Михальчишин.

«14 раз я там был», - заверил Шуфрич.

В итоге Михальчишин попросил не называть "гастролерами" участников боевых действий.

Но Шуфрич отметил, что апеллировал к тем людям, которые остановили «быдладье» на Золотом.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Белецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.

9 октября в Кременном произошла стычка между правоохранителями и военными, поскольку полиция не хотела пропускать колонну участников в Золотое. В результате инцидента травмировали одного милиционера и спровоцировали километровые пробки на самом блокпосте. Вскоре военных пропустили.

Позже на блокпост Золотое Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.

Впоследствии в полиции сообщили, что никаких спецсредств или оружия к лицам, которые направлялись сегодня колонной в Золотое на акцию против разведения войск, правоохранители не применяли.