Шуфрич объяснил, кто его запихнул в комитет по свободе слова

Возглавить комитет по свободе слова ему предложила партия Медведчука.

Нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что его должность председателя в комитете по вопросам свободы слова была «компромиссом», поскольку, по его словам, партия «претендовала на 2-3 комитеты».

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

«Мы могли претендовать минимум на 2-3 комитеты. В результате был найден компромисс – лидерство в одном комитете и должность первого заместителя и заместителей секретарей в других комитетах. Мне предложили возглавить комитет по свободе слова», – сказал он, уточнив, что должность предложила ему фракция.

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В то же время на вопрос журналистов, как он будет защищать журналистов от давления его однопартийца Медведчука, тот ответил: «Зачем защищать? Как я должен защищать журналистов, которые не хотят работать? Я не могу быть большим католиком, чем Папа Римский. Если журналисты не хотят отстаивать свою редакционную политику и свое право на подачу информации, я точно не могу их в этом защищать».

Как сообщал УНИАН, на заседании Подготовительной депутатской группы больше всего споров возникло вокруг руководства Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем которого предлагали избрать представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестора Шуфрича.

В частности, депутаты от партии “Европейская солидарность” заявили, что такой выбор является очень странным. Они подчеркнули, что предлагали свои кандидатуры в состав руководства в этом комитете, но их предложения не учли.