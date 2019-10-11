Яременко: план отвода войск вдоль всей линии фронта есть, но это не план "А"

По словам депутата, сначала должны последовать обмен пленными и точечные разведения войск.

Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта.

Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, пишет ТСН.

Читайте такжеЗеленский о "формуле Штайнмайера": я, как Ван Дамм, в конкретном шпагате«Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно… Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно», – отметил он.

Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов.

«План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план «А». Это не начало плана. Это ближе к концу», – заверил депутат.

По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности, обмен пленными и точечные разведения войск.

«Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем», – подчеркнул Яременко.

При этом он предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы.

«При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками», – подытожил народный избранник.

Как ранее сообщал УНИАН, при разведении войск на Донбассе в «серую зону» могут попасть подконтрольные Киеву территории.