Зеленский считает, что Россия должна изменить риторику в отношении Украины

По словам президента он звонил Путину.

Президент Владимир Зеленский считает, что российская сторона должна изменить риторику в отношении Украины.

Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

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"Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава Богу, и нет. Потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги на встречу. Дальше обе стороны должны очень хотеть закончить войну. Обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате встретиться, начать говорить... Изменить риторику общения, перестать говорить "нас там нет", "ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее". Мне кажется, так достичь результата трудно", - сказал он.

Зеленский отметил, что гуманитарная миссия - это приоритет, и условия про обмен заключенных не могут быть ни с чем связаны.

В четверг, 10 октября, в столице в Kyiv Food Market прошел 14-часовой пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.