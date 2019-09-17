Денисова об обмене: сначала были 24 моряка, затем Зеленский смог договориться

Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".

"Обменный фонд" удалось увеличить благодаря тому, что риторика Владимира Зеленского отличается от риторики Петра Порошенко.

Такое мнение уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила в интервью изданию "Левый берег".

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"Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин. - Ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала были 24 моряка ... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.

Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".

По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".

"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", - считает она.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В тот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.