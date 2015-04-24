Порошенко требует ускорить процедуру предоставления статуса участника АТО

Президент Украины Петр Порошенко требует ускорения процедуры предоставления статуса участника антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент считает слишком длительным порядок оформления и предоставления военнослужащим статуса участников АТО и требует сокращения срока его предоставления и выдачи соответствующих документов бойцам.

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Во время встречи с руководителями облгосадминистраций Порошенко заявил, что до недавнего времени рассмотрение документов о предоставлении статуса участника боевых действий занимало от трех, а в случае представления полного пакета документов - до шести месяцев.

"Уже сейчас удалось значительно сократить этот процесс, впрочем, и этого, по мнению президента Украины, еще недостаточно", - сообщает пресс-служба.

Порошенко подчеркнул, что соответствующие службы должны тщательно проверять всю информацию, чтобы статус участника АТО получали те, кто реально защищал границы от агрессора на востоке. «Мы должны найти разумный баланс между избежанием мошенничества и высококачественным и быстрым обслуживанием реальных участников АТО. Для мошенников мы проблемы должны создавать, а для воинов - их решать», - подчеркнул Порошенко.

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Президент считает правильной инициативу по децентрализации процесса предоставления статуса участника АТО. «Не надо, чтобы в Киеве решались эти проблемы. Достаточно сегодня полномочий у местной власти для того, чтобы взять на себя ответственность за достоверность и качество в оформлении», - сказал он.