Суд продлил содержание под стражей Грымчака, задержанного за взятку
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
Об этом в Facebook написала его жена Юлия Грымчак.
«В Печерском суде проходит мероприятие под названием «суд» по продлению содержания под стражей моего мужа Грымчака Юрия Николаевича», - написала она.
Два часа спустя Юлия Грымчак сообщила: «Грымчака оставили под стражей».
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Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко при получении 480 тысяч долларов взятки.
По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
15 августа Грымчаку и Овдиенку было сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. «Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере», - пояснили в НАБУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Позже, 16-го августа, Деснянский районный суд Чернигова назначил Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.