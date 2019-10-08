Суд продлил содержание под стражей Грымчака, задержанного за взятку

Печерский райсуд Киева оставил под стражей заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака.

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом в Facebook написала его жена Юлия Грымчак.

«В Печерском суде проходит мероприятие под названием «суд» по продлению содержания под стражей моего мужа Грымчака Юрия Николаевича», - написала она.

Два часа спустя Юлия Грымчак сообщила: «Грымчака оставили под стражей».

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Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко при получении 480 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенку было сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. «Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере», - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Позже, 16-го августа, Деснянский районный суд Чернигова назначил Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.