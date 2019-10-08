Россия ищет основания для отмены встречи в "нормандском формате" - Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).
Об этом Пристайко сказал в эфире телеканала ICTV.
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В частности, его спросили об условиях проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", учитывая, что представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что теперь условием встречи в "нормандском формате" является имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
Глава МИД Украины сказал, что Россия уже не впервые заявляет о новом "третьем" условии, так как изначально было согласовано только два условия - прекращение огня и поддержание "хлебного перемирия" и согласования "формулы Штайнмайера".
"Наверняка, это связано с тем, что Украина взяла и исполнила две существующие условия... Я думаю, что чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу", - заявил Пристайко.
В связи с этим министр подчеркнул, что на сегодняшний момент он не видит заинтересованности России в проведении этой встречи.
"По меньшей мере, на это время, встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами, и сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате", - сказал Пристайко.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что условия всех сторон для новой встречи в "нормандском формате" были выполнены и в настоящее время согласовывается ее дата.