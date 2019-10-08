Россия ищет основания для отмены встречи в "нормандском формате" - Пристайко

Глава МИД Украины заявляет, что Россия не демонстрирует готовности провести встречу лидеров "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).

Об этом Пристайко сказал в эфире телеканала ICTV.

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В частности, его спросили об условиях проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", учитывая, что представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что теперь условием встречи в "нормандском формате" является имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Глава МИД Украины сказал, что Россия уже не впервые заявляет о новом "третьем" условии, так как изначально было согласовано только два условия - прекращение огня и поддержание "хлебного перемирия" и согласования "формулы Штайнмайера".

"Наверняка, это связано с тем, что Украина взяла и исполнила две существующие условия... Я думаю, что чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу", - заявил Пристайко.

В связи с этим министр подчеркнул, что на сегодняшний момент он не видит заинтересованности России в проведении этой встречи.

"По меньшей мере, на это время, встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами, и сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что условия всех сторон для новой встречи в "нормандском формате" были выполнены и в настоящее время согласовывается ее дата.