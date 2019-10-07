Все условия для встречи в «нормандском формате» выполнены, согласовывается дата - Пристайко

Несколько дат уже обсуждается, однако называть их глава МИД пока не готов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что условия всех сторон для новой встречи в "нормандском формате" были выполнены и в настоящее время согласовывается ее дата.

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Как сообщает «ТСН», об этом он сообщил во время брифинга с главой МИД Латвии Едгарсом Ринкевичсом.

"Конкретной даты встречи еще нет в "нормандском формате". Но все условия фактически выполнены всех сторон. Все готовы. Мы ищем приемлемую дату", - отметил Пристайко.

По словам министра, несколько дат уже обсуждается, однако он не может их назвать, поскольку нет ее согласования от всех четырех сторон.

Напомним, в России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.