"Снятие неприкосновенности началось": в ВР зарегистрировали проект об обысках и задержаниях нардепов

Закон планируется принять до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о процедурах проведения обысков и задержания депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время брифинга в парламенте.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот законопроект "призван привести в соответствие все остальные законопроекты с изменениями в статью 80 Конституции Украины".

"Процесс снятия депутатской неприкосновенности начался... Изменения в Конституцию мы уже внесли", - напомнила она.

Читайте такжеИзбран новый глава ЦИК

Янченко добавила, что следующим шагом должно стать внесение изменений в законы, регулирующие те или иные аспекты неприкосновенности депутатов. Янченко объяснила, что речь идет об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, закон о статусе народного депутата и Регламент Верховной Рады.

Она сообщила, что законопроект о процедурах проведения обысков и задержания депутатов стал законодательной инициативой почти 50 депутатов от "Слуги народа".

В свою очередь заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура отметил, что законопроект является комплексным, согласно ему, не требуется согласие парламента для привлечения депутата к ответственности; генеральный прокурор не должен обращаться по этому вопросу к парламенту.

"Согласно нашей концепции, привлечение к ответственности, например, вручение подозрения, проведение обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию... Простыми словами - получить доступ к переписке - с кем переписывается депутат, если есть какие-то признаки правонарушения; посмотреть, что у него дома, - провести обыск; арестовать - для этого у нас есть генеральный прокурор Украины", - сказал Качура.

Депутат добавил, что, согласно законопроекту, генпрокурор на основании заявления вносит информацию в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности депутатов, и таким образом парламент к этой дате должен принять зарегистрированный законопроект.

Депутат добавил, что возглавляемый им комитет будет профильным по этому законопроекту, члены комитета проведут широкое обсуждение его положений.

На вопрос журналистов, чем отличается этот законопроект от закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№1009), из которого перед голосованием были изъяты изменения в закон о статусе народного депутата, Качура сообщил, что вопрос депутатской неприкосновенности было решено выделить в отдельный законопроект.

Янченко отметила, что вопрос неприкосновенности регулируется и УПК, и законом о статусе депутата, и Регламентом ВР.

"Поэтому для того, чтобы снять депутатскую неприкосновенность окончательно, чтобы уже не было разногласий в законодательстве, и все законы Украины соответствовали изменениям в Конституцию ... мы решили разработать отдельный законопроект, внести изменения не только в УПК, а во все три закона", - пояснила она.

Качура также отметил, что в зарегистрированном законопроекте "за парламентскую деятельность и за высказывания народный депутат не несет никакой юридической ответственности".

Монастырский добавил, что, согласно проекту закона, внесение информации в ЕРДР будет осуществлять генпрокурор, расследовать дела в отношении депутатов будут следователи ГБР, а если возникнет вопрос об уведомлении о подозрении, то в таком случае снова привлекается генпрокурор.

"Наиболее спорный вопрос - задержание народных депутатов. И мы говорим о том, что здесь участвует не только генеральный прокурор, но и должен вынести соответствующее решение следователь апелляционной инстанции. То есть, областного суда фактически", - сказал Монастырский.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009). Депутаты отправили законопроект на доработку в профильный комитет.

Законопроектом предусматривалось, что обыск или досмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также применение других мер, которые, в соответствии с законом, ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, если генпрокурором или лицом, исполняющим его обязанности, согласовано совершение такого действия и если другими способами получить информацию невозможно.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять отдельный закон о процедуре привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.

4 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства». В тексте проекта, подготовленном ко второму чтению, были изъяты изменения в закон "О статусе народного депутата Украины".