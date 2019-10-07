Легализация оружия в Украине: глава Нацполиции назвал условие
Новоназначенный глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что легализация оружия возможна, однако не раньше, чем закончится война России против Украины.
Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.
Читайте такжеНовый глава Нацполиции не собирается менять выбранный предшественником курс реформ
По словам Клименко, после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.
"Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - пояснил глава Нацполиции.
Как сообщал УНИАН, председатель Нацполиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия «цивилизованного, законодательного решения» на государственном уровне.