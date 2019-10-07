Легализация оружия в Украине: глава Нацполиции назвал условие

По словам Клименко, это возможно, когда не будет источника поступления нелегального оружия из оккупированных территорий.

Новоназначенный глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что легализация оружия возможна, однако не раньше, чем закончится война России против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

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По словам Клименко, после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

"Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - пояснил глава Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацполиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия «цивилизованного, законодательного решения» на государственном уровне.