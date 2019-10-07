Легализация проституции и наркотиков в Украине: новый глава Нацполиции рассказал свое видение

По мнению Клименко, украинское общество еще не готово к легализации легких наркотиков.

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия «цивилизованного, законодательного решения» на государственном уровне.

Читайте такжеЛишь 11% украинцев поддерживают легализацию игорного бизнеса без ограничений – опросСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью Левому берегу.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», – считает он.

Что касается легализации легких наркотиков, то, как отметил Клименко, он видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей, потому считает, что украинское общество пока к этому не готово.

А на вопрос о легализации игорного бизнеса в Украине Клименко ответил, что он должен находиться в руках государства и «четко контролироваться».

Как ранее сообщал УНИАН, Клименко был назначен главой Нацполиции 25 сентября.