Антикоррупционное бюро может заработать только через полгода - Данилюк

Национальное антикоррупционное бюро заработает на полную минимум через полгода.

Об этом в ходе бессрочного телемарафона "Украина превыше всего" в эфире "5 канала" заявил представитель Президента в Кабинете министров Александр Данилюк.

По его словам, такой срок обусловлен тем, что к подбору кадров для вновь созданного правоохранительного органа нужно отнестись так же ответственно, как и к выбору его руководителя.

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"Нужно откровенно говорить - Бюро заработает через шесть месяцев. Потому что нужно также тщательно, как мы подходили к руководителю, сейчас нужно выбрать весь персонал, потому что от каждого человека будет зависеть очень многое. Хорошо, что в этом процессе нам помогают доноры, и не только деньгами. И это не главная помощь, а и экспертиза. Это и американцы, и европейские коллеги. Для них это приоритет. Подбирать персонал, провести тренинг для персонала, который уже отобран. IT-системы устанавливаются, которые очень важны. Потому что у нас есть много органов, и они не могут даже обмениваться информацией между собой", - заявил Данилюк.

Напомним, на этой неделе Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность главы Национального антикоррупционного бюро юриста Артема Сытника.