Депутат обнародовал доказательства причастности Ахметова к протестам шахтеров (документ)

Об этом в блоге на Украинской правде пишет народный депутат Украины Мустафа Найем и приводит в доказательство ряд документов.

«У меня есть основания утверждать, что события последних дней в Киеве, а именно – забастовка шахтеров, съезд шахтерских профсоюзов, требования об отставке министра энергетики и атаки на правительство и президента якобы со стороны отрасли – это часть единого плана по защите интересов компаний Рината Ахметова на энергорынке. А если быть точнее, попытки бизнесмена приостановить любые действия по реформированию рынка электроэнергии и сохранения статус-кво монополиста», - пишет депутат.

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По его словам, директоры компании ДТЭК под руководством генерального директора компании Максима Тимченко разработали детальное описание всех мероприятий, которые планирует реализовать менеджмент компаний Ахметова в ближайшие месяцы.

«Внутреннее название документа – "Крепость"…Документ состоит из четырех Модулей, описывающих стратегию по защите интересов ДТЭК и тактические шаги в период с января по май текущего года. Дедлайны некоторых мероприятий, приведенных в документе, запланированы на июль-август. Между тем, большая часть мероприятий уже должны быть выполнены», - отмечает нардеп.

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По словам Найема, тот факт, что компания ДТЭК Ахметова является абсолютным монополистом на рынке угля, необходимого для генерации электроэнергии, известен экспертам и чиновникам на протяжении многих лет.

Так, уголь составляет примерно 70% в структуре себестоимости электроэнергии производимой тепловыми станциями. ДТЭК поставляет примерно 67% этого объема угля.

«Пользуясь своим монопольным положением, Ринат Ахметов может диктовать практическую любую цену на свою продукцию, влияя на конечную стоимость электроэнергии. У Рината Ахметова большие валютные кредиты. Растет курс доллара. Он растет не только для ДТЭК, но и для шахтеров, которые добывают уголь на шахтах ДТЭК. Видя приближающийся дефолт, менеджеры господина Ахметова включают в себестоимость угля свои потери по кредитам и предъявляют государству новую цену, ни минуты не задумываясь о зарплатах шахтеров. А когда государство отказывается принять новую цену, ДТЭК выводит на улицу тысячи шахтеров, протестующих против банкротства отрасли и требующих отставки министра», - пояснил депутат содержание документов.

Депутат заверяет, что на данный момент у Ахметова две цели.

«Первая, краткосрочная, – выиграть время для реструктуризации долгов ДТЭК, в том числе за счет государства. Вторая, более важная – сохранить монопольное положение на энергорынке и не допустить пересмотра тарифообразования на энергоносители», - уточняет Найем.

Нардеп также уточнил, что уже направил в Генеральную прокуратуру, СБУ и МВД соответствующие запросы с просьбой проверить причастность менеджмента компании ДТЭК к организации и финансированию отраслевых протестов, вмешательство в деятельность органов государственной власти, попытках оказания незаконного воздействия на чиновников с целью защиты коммерческих интересов.