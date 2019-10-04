После флешмоба Зеленского к НАБУ поступило 1,7 тысячи обращений

Больше всего в жалобах речь шла о ненадлежащем досудебном расследовании, нарушении прав и законодательства, а также несогласии с судебными решениями.

За две недели в Национальное антикоррупционное бюро поступило более 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

"Итак, кто и как сообщал нам о коррупции: свыше 960 - сообщили по телефону, более 360 - по электронной почте, более 370 - почтой (на бумаге). Все обращения должным образом зарегистрировали, им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский призвал украинцев начать решительную борьбу с коррупцией и объявил новый флэшмоб (видео)

Самыми популярными причинами для жалоб были: возможное ненадлежащее досудебное расследование; реализация социальных, трудовых прав и законных интересов; нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства; нарушения законодательства во время принудительного исполнения судебных решений; вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

В НАБУ отметили, что часто бывают случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, зато жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

"Будет ли НАБУ проводить расследование по всем изложенным фактам? Нет. Только по тем, которые подследственны Бюро, то есть предполагаемые преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками, местной общиной или интересам государства нанесен ущерб на более 960 тыс. грн. Относительно остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. Более того, Бюро предоставит разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов", - добавили в ведомстве.