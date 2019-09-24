Претендовать на вознаграждение могут только разоблачители топ-коррупционеров – депутат

По словам Галины Янченко, важно, чтобы денежное вознаграждение было достаточно большим, чтобы разоблачитель смог прожить в случае увольнения.

Согласно с законопроектом о разоблачителях коррупции, на денежное вознаграждение могут претендовать только те, кто разоблачил топ-коррупционеров.

Об этом заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Янченко, пишет Громадське.

Читайте такжеЗаконопроект относительно обличителей коррупции содержит ряд прогрессивных новелл для реальной защиты и мотивации – эксперт«Если вы работаете, например, в каком-то государственном учреждении или на государственном предприятии или в другой сфере, и вы длительное время наблюдаете коррупцию, вам известны конкретные факты и фамилии, возможно, какие-то документы, на сумму свыше 10 миллионов гривень и вы сообщаете об этом в правоохранительные органы, то вы имеете право на ряд привилегий. Это юридическая защита, предоставление адвоката, это, при необходимости, предоставление охраны разоблачителю и членам семьи, а также денежное вознаграждение в пределах 10% (от разоблаченной суммы)», – пояснила депутат.

Она подчеркнула, что основная проблема, с которой сталкиваются разоблачители, – это риск потерять работу и иметь проблемы с дальнейшим трудоустройством.

«Важно, чтобы это денежное вознаграждение было достаточно большим, чтобы с одной стороны мотивировать разоблачителей, а с другой стороны – гарантировать, что у них будут средства для существования на несколько лет, пока они ищут работу», – отметила Янченко.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла президентский законопроект о поощрении разоблачителей коррупции.