Афера с жильем на 80 миллионов: экс-нардепу Микитасю назначили залог в 50 раз меньший, чем просила САП

Высший антикоррупционный суд в десятки раз уменьшил размер залога и отказался брать под стражу бывшего народного депутата, которого подозревают в причастности к сделке с обменом недостроя в центре Киева на квартиры для военнослужащих Нацгвардии на окраине столицы.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, после более часового пребывания в совещательной комнате судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения для Максима Микитася в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Вместо этого суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, которые Микитась или его залогодатель должны внести в течение пяти дней.

Кроме того, суд возложил на него обязанности являться по первому вызову детектива, следственного судьи, прокурора, а не отлучаться с места жительства, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному делу и свидетелями, сдать свои паспорта, в том числе заграничный, и носить электронный браслет.

Данное постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Адвокаты подозреваемого заявили, что решат вопрос об обжаловании решения после получения полного его текста, а прокуроры заявили, что недовольны этим решением суда и будут обжаловать его в Апелляционной палате также после того, как получат полный текст решения.

Отметим, что Микитасю выбрали самый большой размер залога по сравнению с другими фигурантами этого дела, однако, хотя бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову был избран залог несколько меньший – 4,8 млн грн, суд в свое время взял его под стражу до внесения залога. В случае с Микитасем содержание под стражей отсутствует.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии.