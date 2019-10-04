Зеленский: у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Житомире.
По словам президента, у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», и оно «отличается от реального объяснения, которое имеется в виду».
Зеленский отметил, что «всем уже объяснил, что такое «формула Штайнмайера».
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По его словам, возвращение контроля Украины над границей на Донбассе перед проведением там выборов является не просто «добрыми пожеланиями», а «пожеланиями каждого украинца».
«Был звонок (с президентом РФ Владимиром Путиным - УНИАН) о возвращении наших моряков и наших пленных. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в «нормандском формате», - подчеркнул он.
Также президент отметил, что дата саммита в «нормандском формате» еще определяется. «Ждем дату», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 4 октября в Житомире у здания облмуздрамтеатра, где проходит Второй форум регионов Украины и Беларуси, в котором примут участие президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, проходят две акции протеста.
Одну из них проводят местные активисты, протестующие против так называемой «формулы Штайнмайера».
Они пришли с плакатами «Нет капитуляции!». Некоторые из них в знак протеста зажгли файеры. Представители полиции, обеспечивающие правопорядок возле театра, изъяли файеры у митингующих.