Зеленский: у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального

Президент отметил, что дата саммита в «нормандском формате» еще определяется.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Житомире.

По словам президента, у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», и оно «отличается от реального объяснения, которое имеется в виду».

Зеленский отметил, что «всем уже объяснил, что такое «формула Штайнмайера».

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По его словам, возвращение контроля Украины над границей на Донбассе перед проведением там выборов является не просто «добрыми пожеланиями», а «пожеланиями каждого украинца».

«Был звонок (с президентом РФ Владимиром Путиным - УНИАН) о возвращении наших моряков и наших пленных. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в «нормандском формате», - подчеркнул он.

Также президент отметил, что дата саммита в «нормандском формате» еще определяется. «Ждем дату», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Житомире у здания облмуздрамтеатра, где проходит Второй форум регионов Украины и Беларуси, в котором примут участие президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, проходят две акции протеста.

Одну из них проводят местные активисты, протестующие против так называемой «формулы Штайнмайера».

Они пришли с плакатами «Нет капитуляции!». Некоторые из них в знак протеста зажгли файеры. Представители полиции, обеспечивающие правопорядок возле театра, изъяли файеры у митингующих.