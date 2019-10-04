Зеленскому в Житомире устроили файер-шоу (фото)

Активисты, которые выступают против так называемой «формулы Штайнмайера», зажгли файеры.

В Житомире возле здания облмуздрамтеатра, где проходит Второй форум регионов Украины и Беларуси, в котором примут участие президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, проходят две акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, одну из них проводят местные активисты, которые протестуют против так называемой «формулы Штайнмайера».

Они пришли с плакатами «Нет капитуляции!». Некоторые из них в знак протеста зажгли файеры. Представители полиции, которые обеспечивают правопорядок возле театра, изъяли файеры у митингующих.

Другую акцию проводят представители телеканалов «ZIK» и «News One». Они держат цветные баннеры с лозунгами «ЗЕ против свободы слова!». У некоторых участников акции заклеены рты.