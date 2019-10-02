Франция заявила о выполнении условий для проведения встречи в "нормандском формате" в Париже

В частности, во Франции приветствовали согласование так называемой "формулы Штайнмайера".

Министерство иностранных дел Франции заявляет о достижении значительного прогресса в переговорах относительно Донбасса, целью которых является прекращение длительного кризиса в Украине, что создает условия для проведения встречи лидеров "нормандского формата" в Париже.

В частности, во Франции приветствовали согласование так называемой "формулы Штайнмайера", сообщает Reuters.

"Франция приветствует этот прогресс, который стал возможным благодаря интенсивным переговорам, проходивших в эти последние недели в рамках так называемого "нормандского формата" между Францией, Германией, Украиной и Россией", - заявил пресс-секретарь МИД Франции.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".