Турчинов: Украинско-американские учения не противоречат Минским договоренностям

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что украинско-американские военные учения не противоречат выполнению Украиной Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

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В частности, Турчинов заявил, что высоко оценивает уровень украинско-американских командно-штабных учений «Фиалрес Гардиан-2015», которые сейчас проходят на Яворовском полигоне.

Секретарь СНБО отметил, что украинско-американские военные учения вызывают неадекватную реакцию у руководства России.

«Совместные учения на Яворовском полигоне проходят на очень высоком качественном уровне, что вызывает неадекватную реакцию руководства РФ», - отметил Турчинов и добавил, что речь идет о комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно пребывания американских военных в Украине, что якобы нарушает Минские соглашения.

«С учетом невежества российских руководителей, должен подробно им объяснить, что в Минских соглашениях речь идет о выводе с нашей территории иностранных войск (читай российских), которые незаконно находятся на территории Украины (разрешения на пребывание которых украинская сторона никогда не давала) и ведут боевые действия против нашей страны», - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что американские инструкторы и военные находятся в Украине для реализации совместных учебных программ, и приглашены в соответствии с решением парламента, которое поддержали 305 народных депутатов.

«В Украине ежегодно проходят многонациональные военные учения с военнослужащими стран НАТО, что отвечает нашей стратегии европейской и евроатлантической интеграции», - подчеркнул он.