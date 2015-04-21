Военные США передадут ВСУ 705 бронежилетов, 85 приборов ночного видения и 200 радиосистем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Со вчерашнего дня начались военные тренировки «Фиарлес Гардиан» (в переводе - «Бесстрашный страж») с участием подразделений оперативного назначения Национальной гвардии Украины и военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады ВС США», - напомнил он.

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По словам Лысенко, бойцы пройдут артиллерийские тренировки и курсы по тактической разведке и ведению информационных операций. В частности, это сотрудничество с местным населением в зоне конфликта и противодействие информационной агрессии противника.

Также в программу учений входит установка защитных сооружений, разминирование взрывоопасных предметов и занятия по тактической медицине. Кроме самих бойцов, в учениях примут участие 30 офицеров-инструкторов, которые впоследствии будут передавать опыт американских военных как преподаватели.

«Американские военнослужащие привезли с собой современное военное оборудование. Так, ВСУ получат 705 комплектов военного обмундирования, такое же количество бронежилетов, касок и прочих защитных элементов, 85 приборов ночного видения и более 200 радиосистем», - подчеркнул пресс-секретарь АП по вопросам АТО.